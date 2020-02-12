«Правомерно это невозможно»: адвокат рассказал, как экс-глава ФСИН мог пронести оружие в здание суда

Адвокат и бывший следователь по особо важным делам Александр Бурчук рассказал «Звезде» о том, как мог произойти трагический инцидент с бывшим главой ФСИН в Чертановском суде. По словам юриста, пронести оружие в здание суда самостоятельно он бы не смог.

Бурчук рассказал, что так как подсудимый находился не под стражей, а под домашним арестом, он проходил в общем порядке через рамку металлоискателя.

«Досматривался он, его личные вещи. Пронести оружие при надлежащем досмотре судебными приставами было практически невозможно. Если все должностные инструкции соблюдались, правомерно пронести оружие было невозможно», - заявил юрист.

Для того, чтобы осуществить такое, по словам адвоката, необходимы сообщники и определенная схема действий.

«Мы каждый день ходим в суды и знаем, насколько это муторная процедура. Пронести любой металлический предмет невозможно. Пронести такой большой металлический предмет, как наградной пистолет, безусловно невозможно», - подытожил Бурчук.

Напомним, днем 12 февраля бывший глава ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы сразу после оглашения приговора по уголовному делу о вымогательстве 10 миллионов рублей. Вопреки распространенной информации, в самой службе исполнения наказаний отрицают наличие у него наградного именного оружия.