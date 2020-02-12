Медики показали брошенного в столичном переходе младенца

Медики показали журналистам брошенного в столичном переходе младенца. «Звезде» удалось попасть в палату, в которой в данный момент находится ребенок. Здоровью малыша сейчас ничто не угрожает.

Ранее ребенка обнаружили в переходе станции метро «Парк Победы».

В Следственном комитете России рассказали, что сотрудник столичного метрополитена обнаружил мальчика, после чего ребенок был незамедлительно госпитализирован в одну из детских городских больниц.

По факту произошедшего следственными органами ГУ СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам статьи об оставлении в опасности (статья 125 Уголовного кодекса России).