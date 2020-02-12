Детский омбудсмен рассказала о состоянии брошенного в столичном переходе младенца

Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова взяла под личный контроль ситуацию с брошенным в Москве младенцем.

Двухмесячного мальчика нашли сегодня рано утром в снегу, недалеко от подземного перехода. Сотрудник метрополитена, который первым увидел завернутого в одеяло ребенка, незамедлительно вызвал полицию. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала «Звезде» о состоянии младенца.

«Сейчас ребенок находится в больнице, он в безопасности. Состояние мальчика удовлетворительное. Ведутся розыскные мероприятия в отношении женщины, которая зафиксирована видеокамерами. После того, как ребенок будет окончательно обследован врачами и его жизни ничего не будет угрожать, будет приниматься дальнейшее решение о его судьбе. Я буду этот вопрос контролировать», - сообщила Ярославская.

Уполномоченные по правам ребенка находятся в постоянном контакте с лечебным учреждением, в которое был доставлен малыш. В течение нескольких ближайших дней медики будут проводить его комплексное обследование.