«Не хотел, чтобы они видели такую жизнь»: бросивший детей в Шереметьево отец раскрыл причины поступка

Виктор Гаврилов, бросивший своих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, эксклюзивно рассказал «Звезде» о своем видении сложившейся ситуации. Он осознал, что ему следовало поступить иначе, но на тот момент иного выхода он не видел.

© Личный архив

«Я действительно очень люблю своих детей, всегда любил и буду любить. Просто один человек меня обманул по поводу работы, а я не хотел, чтобы они видели такую мою жизнь. По крайней мере, я оставил детей не на улице, а в самом охраняемом месте с запиской и всеми документами», - поделился мужчина.

При этом Гаврилов признал правильность обращения для решения проблемы в специализированные службы, но, по его словам, его моральное состояние на тот момент не позволяло ему обдумать происходящее.

© Личный архив

Напомним, ранее он оставил двоих своих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, отправившись на работу в другой город. Мотивировал свой поступок Гаврилов тем, что тяжелое финансовое положение, в котором он оказался, не позволяло ему обеспечить детей всем необходимым, и он хотел вернуться за ними, как только поправит его. Позже мужчина самостоятельно явился в подразделение СК РФ, увидев, какой резонанс вызвал, а детей впоследствии передали бабушке по материнской линии. Вопросы с детсадом и школой для них были решены.