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Жена сценариста картины «Москва слезам не верит» рассказала о своем отношении к провинциалам

Иван Линдеманн
16:10 11.02.2020
Людмила Кожинова сообщила «Звезде», что таким людям, как правило, везло больше, чем коренным жителям столицы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит", год производства 1979, "Мосфильм"

На приезжих в Москву провинциалах строилась не только столица, но и вся Советская власть. В этом убеждена супруга сценариста оскароносного фильма «Москва слезам не верит» Людмила Кожинова. Она рассказала «Звезде», что российский характер заключается именно в этом.

«Самые разные люди приходили в Москву бог знает с какими устоями и привычками, необразованностью, бескультурием и так далее. Но как-то очень быстро переламывались и перемалывались», - отметила Кожинова.

Она рассказала, что приезжие почти сразу же поступали учиться в какие-то заочные вечерние школы, училища.

«Ловили женихов московских, рожали детей без мужей, на зато дети уже рождались москвичами», - подчеркнула женщина.

Она отметила, что провинциалам, которые решили переехать, как правило, очень сильно везло. Не имея образования, уже через месяц они могли колесить по столице на собственном автомобиле.

По мнению Людмилы Кожиновой, именно из-за этого фильм, сценаристом которого был ее супруг, получился таким успешным - он рассказывает о жизни.

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