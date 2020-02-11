Супруга сценариста «Москва слезам не верит» рассказала о допущенной ошибке в фильме

В сценарий фильма «Москва слезам не верит» закралась досадная опечатка, которая стала частью знаменитой советской мелодрамы. О допущенной оплошности в интервью «Звезде» рассказала супруга сценариста картины Людмила Кожина, которая по просьбе мужа правила сценарий.

Речь идет о моменте, когда одна из героинь - Антонина, чью роль исполнила Раиса Рязанова, - собирается на свидание. Своей подруге Людмиле, сыгранной Ириной Муравьевой, она с гордостью сообщает, что идет «в концерт». Дальнейший сарказм Людмилы, которая лежала на диване с нанесенной на лицо клубничной маской, вошел в историю.

«"На концерт" и "в концерт" - моя опечатка. Я совсем недавно смотрела и думала, что это будет меня преследовать всю жизнь. Это Валентин перепутал. Героиня говорит: "Я иду в концерт", а ее поправляют. На самом деле "на концерт", конечно. Она говорит правильно, ее поправляют, потому что я поправила. Я хорошо помню страницу сценария, где я делала пометки красным и синим цветом в местах, которые требовали правок. Или я пропустила это место, или допустила описку, но так и вошло. Сейчас про это не пишут, а когда фильм только вышел, Валентина упрекали в разведении безграмотности. Когда меня спрашивают, что я внесла в фильм - я внесла одну ошибку», - рассказала Кожинова.

Сегодня исполняется 40 лет с момента выхода картины Владимира Меньшова на телеэкраны. Снятая в 1979 году, она стала настоящим прорывом и откровением для советского кинематографа. Год спустя, после премьеры на телеэкранах, лента удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Государственной премии СССР», а актеры обрели всесоюзную славу.