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Названа возможная причина столкновения двух катеров с россиянами на борту в Таиланде

Ян Брацкий
12:36 10.02.2020
В настоящее время большинство пострадавших выписаны из больниц и доставлены в свои отели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: THI THi 16669, YouTube

Столкновение двух скоростных катеров на восточном побережье Пхукета стало не первым для этого региона. Подобные аварии здесь случаются довольно часто. Об этом «Звезде» рассказал редактор портала Phuket News Антон Махров. Журналист уточнил, что большинство пострадавших российских туристов уже выписаны из больниц и размещены в своих отелях.

«Это место, где столкнулись два катера, уже известно предыдущими подобными столкновениями. Несколько раз подобное происходило именно в этой точке, так как вход в канал очень узкий, а утром, когда суда приходят забирать пассажиров и отправляются с ними, повышается риск столкновения», - рассказал Махров.

Трагедия произошла сегодня утром. На полном ходу столкнулись два скоростных катера. На одном из них находились до 35 российских туристов с гидом. Сразу после произошедшего на место аварии прибыли спасатели, медики и сотрудники туристической полиции.

«Забрали всех у кого были ссадины и синяки и это нормально в такой ситуации. Человек ушибся - его везут в больницу. Синяк это не страшно, но возможны внутренние повреждения. Судя по кадрам столкновения ясно, что катера врезались лоб в лоб и наиболее тяжелые пострадавшие и погибшие, к сожалению, находились на носу лодки», - добавил редактор портала Phuket News.

По его словам, подтверждена гибель двух детей из России с одной фамилией. Согласно обнародованным данным, среди других пассажиров лодки, тяжело пострадавших нет. Сейчас эти данные уточняются. С потерпевшими работают российские дипломаты, которые находятся на связи с соответствующими ведомствами Таиланда.

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