Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Заслуженный пилот РФ проанализировал крушение лайнера под Тегераном

Светлана Головина
11:30 08.01.2020
Юрий Сытник не исключает, что причинами катастрофы могли стать некачественное топливо или столкновение с посторонними предметами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Iranian State TV

Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал «Звезде» авиакатастрофу с украинским лайнером под Тегераном, в результате которой погибли все пассажиры и члены экипажа.

По его словам, причинами трагедии могли стать сразу несколько факторов - не кондиционное топливо, отработанные ресурсы или столкновение с посторонними предметами.

На вопрос об отказе сразу двух двигателей, эксперт пояснил, что на лайнерах Boeing они расположены на левом и на правом крыле, из-за чего разрушение одного из них не влечет за собой отказ второго.

 «Отказ двух двигателей - это невероятно, такого не бывает! У двигателей может быть только один отказ», - отметил Сытник.

Он предполагает, что скорее всего самолету не хватило скорости или его масса была слишком велика, чтобы вытащить лайнер на одном двигателе.

Пилот пояснил, что на данный момент современные Boeing, Airbus, а также самолеты российского производства спокойно выполняют маневры на одном двигателе.

Украинский борт пропал с радаров через 2 минуты после взлета из аэропорта имени имама Хомейни 8 января.

Как уточнили в СНБО, в результате трагедии погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

На месте крушения специалистами были найдены черные ящики.

Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе и экстренно возвращается в Киев, прервав свой визит в Оман.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.01.2020, 11:10
Украина опровергла версию теракта на борту упавшего в Иране Boeing
Дата08.01.2020, 04:00
В горах и при сложной погоде: эффектные кадры учений штурмовиков Су-25СМ
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.01.2020, 12:57
Названы сроки поступления в войска новейших БПМ-3 с необитаемым боевым модулем
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:06 В стране и мире
Видео
Путин и Эрдоган проводят встречу в Стамбуле
14:57 В стране и мире
Самолеты «Белавиа» и Finnair планируют временно облетать Иран и Ирак
14:50 В стране и мире
Видео
Украина и Иран скоординируют действия по расследованию авиакатастрофы
14:25 В стране и мире
Видео
Авиаэксперт озвучил возможные причины катастрофы Boeing 737 в Иране
14:20 В стране и мире
Видео
При взрыве газа в Казахстане пострадали 7 человек, погиб ребенок
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дочь телеведущей ворвалась в прямой эфир с «экстренной новостью»
Видео
Погибших при пожарах в Австралии животных хоронят в братских могилах: видео
Врач назвал болезни, с которыми нельзя ходить в баню
Крупная пресноводная рыба полностью вымерла
Видео
Не сбавляя хода: пилоты Ка-27 отработали посадку на движущийся фрегат в Черном море
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.