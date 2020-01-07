«Важно, чтобы Асад почувствовал поддержку»: эксперт объяснил визит Путина в Сирию

Визит президента России Владимира Путина в Сирию и встреча с его коллегой Башаром Асадом были актом поддержки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, после удара США по аэропорту Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Таким мнением со «Звездой» поделился директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«На фоне последних событий, связанных с Ираном, США и Ираком, это очень важно, чтобы Асад почувствовал поддержку. Мы не знаем, как дальше американцы будут вести себя. Снабжение американской небольшой, но все-таки группировки войск в Сирии, осуществляется через Ирак. Откуда правительство Ирака потребовало выйти. Так что обострение может быть, надо поддержать его, показать, что «не беспокойся, все будет нормально»», - отметил эксперт.

Парламент Ирака после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого погиб видный иранский военачальник Касем Сулеймани, принял решение о выводе иностранных войск из страны. Удар не был согласован с иракскими военными.