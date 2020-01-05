Командир, защитник и генерал: что вспоминают о Касеме Сулеймани жители Ирана

Известный человек не только в Иране, но и в мире, настоящий борец и командир и защитник - так вспоминают иранские жители погибшего генерала КСИР Касема Сулеймани. Он стал жертвой проведенной США спецоперации вблизи аэропорта Багдада. Иранский генерал погиб 2 января 2020 года.

Жители Ирана рассказали «Звезде» о том, каким остался в их памяти Касем Сулеймани.

«Он был очень известным человеком не только в Иране, но и вообще в мире. Он никогда не говорил, за кого был: за власть или против власти, иранец он или нет… Он просто считал своим долгом защищать нас, в том числе и от ДАИШ*. США убили его из страха, но они должны понимать, что мы не какое-то мелкое государство, поэтому мы вполне в состоянии мстить», - сказал студент Амир Хосейн Гореши. «Касем Сулеймани был настоящим борцом и командиром. От знакомых я слышал, что он очень хорошо относился к своим подчиненным, никогда не давал громких оценок государственным деятелям и всегда был занят только своей борьбой, защитой нашего народа. Когда мы узнали о его смерти, то были просто шокированы. Не знаю, о чем думали в США, идя на этот шаг, но теперь они должны быть уверены, что мы, иранцы, заставим их дорого заплатить за это», - отметил преподаватель Али Абедини. «Сулеймани не был политиком, но сделал очень многое для иранского народа. Он защищал нашу землю от террористов. Иран не должен отвечать крайне резко, к этому вопросу нужно подойти хладнокровно. Это был единственный лидер в регионе, который мог противостоять лживой политике США», - отметил местный житель Али Лотфи. «Он был лучшим и известнейшим генералом и здесь, и в мире. Его убийство было точно спланировано заранее, но хотя они и убили его, это не значит, что они убили десятки миллионов его солдат и сторонников. Иран должен ответить на это, но без спешки, нужно все спланировать и просчитать. Наши армия и народ вполне в состоянии это сделать», - добавил водитель Амир Хосейни. «Он был хорошим человеком, нашим защитником от ДАИШ*. Его убили, потому что он был действительно влиятельным человеком. В ответ Иран должен атаковать. Ничего больше нам не остается», - заключил местный житель Алиреза Мохамади.

Причиной, по которой США провели спецоперацию в Багдаде, стало мнение Вашингтона о том, что Сулеймани якобы причастен к организации нападения на американское посольство в столице Ирака 31 декабря 2019 года. Кроме того, жертвой авиаудара стал также глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США убеждены, что он тоже имеет отношение к нападению на американское посольство.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США должны отказаться от незаконных силовых методов и прибегнуть к решению вопросов за столом переговоров.

* ДАИШ (ИГИЛ) – террористическая организация, запрещена в РФ