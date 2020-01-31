«Двери никому не открывал»: соседи рассказали о задержанном в Нижнем Новгороде владельца схрона

Соседи 46-летнего жителя Нижнего Новгорода, в квартире которого обнаружили схрон оружия, рассказали о его нелюдимом характере и страхе перед окружающими. Местные жители отмечают, что владелец незаконного арсенала жил один, никогда ни с кем не здоровался и не открывал двери.

После того, как в квартире мужчины раздался звук взрыва, предположительно от разрыва гранаты, на место прибыли правоохранители. Сотрудникам полицейского спецназа пришлось штурмовать жилье, так как мужчина забаррикадировался в нем.

«Он ни с кем не общался никогда, он с бутылкой когда, никого не замечает и не видит и людей он боится и двери никому не открывает. Мы даже не знаем, работает он или нет, его никто не видит никогда и не слышит», - рассказала «Звезде» местная жительница Екатерина Сухих.

Перед началом спецоперации жителей подъезда пришлось эвакуировать на улицу. Самого мужчину задержали и увезли на допрос в отделение внутренних дел.

Сейчас следователи разбираются в происхождением оружия, обнаруженного в квартире, и проверяют мужчину на возможную причастность к другим преступлениям.