«Она вела себя тихо»: пассажирка «заминированного» самолета рассказала детали ЧП в Домодедово

Пассажирка самолета авиакомпании S7 рассказала «Звезде» о том, что на самом деле происходило в салоне экстренно приземлившегося в Домодедово воздушного судна. По ее словам, никакой паники, о которой ранее сообщалось в СМИ, не было.

«До конца полета никто ничего не подозревал. Мы приземлились, все, как всегда, похлопали пилотам. Никакого заявления об угрозе чьим-либо жизням не было. Пассажир вел себя тихо. Я сидела в центре. Никаких инцидентов до конца полета не было. И после - тоже», - сказала женщина.

По ее словам, всех пассажиров попросили задержаться в самолете после приземления без объяснения причин.

«Об инциденте узнали случайно из СМИ: люди от нечего делать стали заходить в Интернет. Мы просто сидели минут 30, потом нас выпустили. Когда я выходила из самолета, увидела саму женщину и полицейских», - отметила она.

Сегодня, 30 января, пассажирский самолет, на борту которого находилась угрожавшая его взорвать женщина, благополучно сел в Домодедово. Известно, что воздушное судно выполняло рейс Симферополь - Москва.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании S7, одна из пассажирок встала в проходе салона и заявила о якобы наличии у нее взрывного устройства.

Рейс был встречен сотрудниками силовых структур и экстренных служб аэропорта, после чего были проведены все необходимые мероприятия.