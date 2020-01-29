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Мать брошенных в Шереметьево детей планирует оформить над ними опеку

Егор Левин
07:30 29.01.2020
В ближайших планах женщины доказать службе опеки, что с ней дети будут проживать в благоприятных условиях.
Мать брошенных в Шереметьево детей планирует оформить над ними опеку
© Фото: opushk, Instagram

Мать мальчиков, которых оставил в московском аэропорту отец, рассказала «Звезде» о состоянии своих сыновей и о планах на ближайшее будущее. По словам женщины, она собирается оформить опеку над детьми и заняться их дальнейшим воспитанием.

«Я подписывала у нотариуса договор на транспортировку детей из Москвы. Когда их вернут в город, чтобы мне их отдали, надо будет пройти комиссию от опеки 4 февраля, чтобы они удостоверились в том, где дети будут проживать и все ли там есть», - сообщила мать мальчиков.

Говоря об их отце, женщина выразила сожаление, что в виде наказания за его поступок может последовать лишь год лишения свободы. По какой причине он решил улететь в Ростов, ей неизвестно.

Напомним, Виктор Гаврилов бросил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, отправившись на заработки. С мальчиками он оставил записку, в которой обещал, что вернется за ними как только поправит пошатнувшееся финансовое положение. Позже он самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, где правоохранители допросили его. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности несовершеннолетних детей.

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