Врач рассказала о вреде неправильного закаливания

Зимний период, простудные заболевания, да еще и свалившаяся как снег на голову эпидемия коронавируса заставила всех медиков еще раз напомнить о системе закаливания организма. Кто-то занимается этим всю жизнь, а кто-то в этом направлении - совсем новичок. Поэтому, как пояснила «Звезде» врач-диетолог и физиотерапевт Марина Ваулина, сразу перегружать свой организм чрезмерными нагрузками не нужно, чтобы не переусердствовать.

При этом следует помнить, что в закаливании, как в занятиях спортом, важен режим, который желательно поддерживать постоянно.

«Закаливание - очень долгая система, к которой долго привыкает организм. Но как только вы заканчиваете эти экстремальные процедуры, все очень быстро приходит на круги своя. То есть закаливанием нельзя позаниматься впрок. Если вы поддерживаете результат, при этом учитывая свой возраст и изначальное состояние здоровье, - это одно. А если ты сегодня облился, а потом на две недели забыл об этом, а потом еще два раза облился или прыгнул в прорубь - это однозначно принесет больше вреда, чем пользы», - рассказала медицинский специалист.

За состояние здоровья своего ребенка отвечают родители, проводя с ним регулярные осмотры у врачей и делая прививки. Однако во взрослом состоянии человек уже отвечает за себя сам, напоминает физиотерапевт. И он должен знать, что прежде всего при закаливании важно учитывать состояние своей сердечно-сосудистой системы, так как реакция на холодную воду сразу проявляется в организме в виде сосудосуживающего эффекта.

«И у нас сразу компенсаторно весь объем крови, который был в коже распределен, он тут же попадает во все внутренние органы и сердце начинает быстрее и больше прокачивать объемы крови. У человека, например, с нестабильным давлением или атеросклерозом, сосуды не смогут быстро и эластично реагировать на смену температуры. Тогда может быть все, что угодно. Если человек в возрасте и никогда этим не занимался - особенно толстые люди с повышенным весом этим грешат, и мужчина вдруг идет в баню, а перед этим еще и клюкнул алкоголя и обильно поел - то потом он прыгнул в купель. Все уже устали все говорить, что никакой пользы от этого не будет, а только работа для скорой помощи», - комментирует врач-диетолог.

Как пояснила Марина Ваулина, для относительно здорового человека, который регулярно занимается адекватной физической нагрузкой - закаливание больше пойдет на пользу. При первом его этапе сосуды резко суживаются, кожа белеет, а потом они все рефлекторно расширяются, включая резервные коллатерали - и начинает вырабатываться много активных веществ, включая те же самые эндорфины. Но это применимо только к людям со здоровым организмом.

Дальше, комментирует специалист, все должно быть абсолютно адекватно: если это было обливание холодной водой - закаляющийся должен растереться полотенцем и надеть теплую одежду, а не погружать тело в холод и минусовую температуру. То же самое если человек решил нырнуть в прорубь: после этого нужно растереться и ни в коем случае не пить никакого алкоголя.