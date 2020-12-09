В РАН оценили мощность надвигающейся магнитной бури

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович оценил вероятную мощность магнитной бури, надвигающейся на землю. Как пояснил ученый в комментарии телеканалу «Звезда», этот показатель крайне сложно спрогнозировать.

«Как раз сегодня к вечеру мы увидим, дошел ли этот выброс до Земли… C точки зрения какой величины она будет, это вообще за пределами прогнозируемости», - рассказал Петрукович.

При этом он обратил внимание, что вспышка на Солнце, которая стала причиной геомагнитных возмущений, произошла в тот его секторе, «откуда в принципе более вероятно попадание по Земле».

Физик добавил, что сильной магнитной бури ожидать не стоит, хотя определенные помехи в радиосигналах в некоторых регионах России будут зафиксированы.

«Технические средства заметят, но ничего катастрофического не будет, будет видно на спутниках, будут магнитные помехи, в полярной области будут помехи в радиосигналах. Мы в Москве ее не заметим, может быть, будут более сильные полярные сияния в Мурманске, Норильске», - подчеркнул Петрукович.

Ранее в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщили, что на нашу планету надвигается магнитная буря из-за произошедшей 7 декабря вспышки на поверхности нашей главной звезды. Пик активности ожидается в 22-24 часа 9 декабря.