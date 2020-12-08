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Диетолог призвал не отказываться от «Оливье» на новогоднем столе

Светлана Иванова
09:47 08.12.2020
Во время новогодней ночи можно позволить себе попробовать все блюда, положенные в традициях русской национальной кухни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков сообщил, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году. По мнению диетолога, в этот день можно позволить себе попробовать все блюда, положенные в традициях русской национальной кухни.

«Если вы весь год следили за режимом питания, за физической нагрузкой, вели здоровый образ жизни, то один день в году, я имею в виду один день в году, а не подарок правительства в виде десяти дней или семи дней, один день в году никак не повлияет на ваше здоровье. То есть вы можете поесть нормально, съесть салат "Оливье" и все-все-все, что положено в традициях русской национальной кухни на этот праздник», - рассказал Ковальков в комментарии телеканалу «Звезда».

Ковальков обратил внимание, что однодневное отступление от принципов здорового питания для тех людей, которые его придерживались, никак не скажется на здоровье. Вместе с тем диетолог подчеркнул, что речь идет об одном дне, а не всех десяти праздничных выходных.

Вместе с тем диетолог посчитал бессмысленным желание придерживаться диетического меню во время встречи Нового года, надеясь искупить огрехи рациона в обычной жизни.

«Если вы весь год питались неправильно, вели нездоровый образ жизни, все время употребляли все жирное, и, наконец, на Новый год решили искупить свою вину и ничего особенно жирного не есть, то это тоже глупо, поэтому в новый год питаемся так, как мы хотим, так, как мы привыкли», - добавил Ковальков.

Он также развенчал миф о вреде майонеза, подчеркнув, что этот продукт делают из здоровых продуктов, и призвал пользоваться во время праздничной трапезы тарелками маленького размера, чтобы не переесть.

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