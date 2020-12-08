Врач рассказала об опасной болезни из-за переедания в новогоднюю ночь

Врач гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, почему нельзя отказываться от пищи 31 декабря, а затем жадно набрасываться на еду во время новогодней ночи.

«Бывает так, 31 готовят, готовят, а вечером садятся и едят сразу большое количество. Когда мы не ели, у нас не сокращался желчный пузырь, желчь не отходила. У нас нарушилась функция желчного пузыря, желчь стала густой», - отметила Дианова в комментарии телеканалу «Звезда».

Врач добавила, что густая желчь не справляется с большим количеством жирной пищи, и происходит «коллапс».

«И тут возникает коллапс, грубо говоря. Чрезмерное количество еды стимулирует сокращение желчного пузыря, желчь очень вязкая, густая. Возникает болевой синдром. Если у вас еще и камни есть, это может проявиться болями, температурой, рвотой, тошнотой и даже желтухой», - пояснила врач.

Дианова назвала ситуацию особенно опасной для тех, кто к праздничной ночи надеялся сбросить пару лишних килограммов и на протяжении нескольких дней придерживался ограничительной диеты. Медик подчеркнула, для того, чтобы избежать гастроэнтерологических проблем после праздничной ночи, 31 декабря следует придерживаться обычного режима питания.