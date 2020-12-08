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Эксперт назвал топ-5 опасных ошибок автомобилистов на зимней дороге

Светлана Иванова
14:06 08.12.2020
Часто водители не учитывают разницу покрытия зимой, которое ведет к разному поведению машины на дороге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, какие ошибки совершают автомобилисты с приходом зимы.

Во-первых, по мнению эксперта, многие водители не учитывают разницу покрытия зимой, которое ведет к разному поведению машины на дороге. Улица с мокрым асфальтом может смениться обледенелым покрытием моста, что для начинающего автолюбителя становится настоящим испытанием.

Сидя за рулем полноприводного кроссовера, легко забыть, что способность автомобиля к уверенному разгону не предполагает того же самого для торможения. По словам Кадакова, «машина тормозится по-прежнему четырьмя колесами», что не может происходить быстро.

Еще одна распространенная ошибка: часто автолюбители забывают о разнице тормозного пути у машин на шипованных шинах и транспортных средств на фрикционных шинах (так называемых липучках).

«Машина на шипах может затормозить условно на 40 метрах дистанции, а машине на фрикционных шинах может понадобиться дополнительных метров 15, а то и 20», - отметил Кадаков.

В-четвертых, большие неприятности водителям доставляет так называемый «черный лед». Совсем тонкая, практически не осязаемая, корочка льда не позволяет сработать шипованной резине, поэтому опасность потерять управление над машиной в таких условиях выше.

А некоторые автолюбители забывают перестроиться на более аккуратный стиль вождения без резких движений, предупредил Кадаков.

«Аккуратнее разгоняемся, заранее тормозим, аккуратно поворачиваем и по возможности не делаем никаких резких движений. Зимняя скользкая дорога подразумевает очень аккуратное вождение без резких движений. Все летние привычки оставляем», - пояснил эксперт, обратив внимание, что любой поворот на зимней дороге дается машине сложнее.

Кроме того, в холодное время года нужно тщательнее следить за состоянием транспортного средства. Фары и стеклоочистители должны быть идеально чистыми, чтобы обеспечивать хороший обзор, напомнил Кадаков.

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