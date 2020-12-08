Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о «страшных муках» актера перед смертью

Артур Согомонян, друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна, опроверг слова Евгения Петросяна о том, что знаменитый актер якобы умирал в страшных муках.

Ранее юморист дал большое интервью, в котором заявил о тяжелом состоянии Джигарханяна.

«В болях человек умирал, в адских болях. От того, что пролежни уже начали гнить и к нему никто не подходил. У него диабет, он нуждается в точных уколах, которые ему никто не делал», - заявил Петросян в программе «Эмпатия Манучи».

Однако Артур Согомонян назвал ложью слова Петросяна. Более того, друг Джигарханяна уверил, что юморист не поддерживал связь с умирающим актером и знать о реальном положении дел не может.

«Нет, я не знаю, зачем люди говорят такие вещи. Конечно, это неправда. Я с уважением отношусь к Евгению Вагановичу, но они, честно говоря, не общались. Я ни разу не видел и не слышал, чтобы они общались, поэтому не думаю, что он сильно в курсе», - подчеркнул Согомонян в комментарии телеканалу «Звезда».

Согомонян добавил, что последние дни перед смертью Джигарханян находился в больнице и был в неплохом настроении. Он добавил, что для близких и друзей смерть артиста стала неожиданностью, потому что все верили в чудо.

«Армен Борисович находился в больнице под очень тщательным присмотром врачей. Кроме этого, рядом постоянно находилась помощница. Мы общались практически каждый день по телефону, поэтому близко такого не было. Наоборот, он был в достаточно неплохом настроении, не смотря на все его состояние, и мы все надеялись, что врачи в очередной раз сотворят чудо и вытащат его, как делали несколько раз», - пояснил Согомонян.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Близкие артиста причиной смерти назвали остановку сердца. На счету актера более 250 ролей в театре, кино и озвучивании мультфильмов.