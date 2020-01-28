Адвокат Иссахар рассказал о дальнейших действиях для ее помилования

Подписанную губернатором Московской области Андреем Воробьевым рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар в ближайшее время передадут в администрацию президента, где будет подготовлен указ. Об этом «Звезде» рассказал адвокат израильтянки Вадим Клювгант.

«Все передается в администрацию президента и готовится указ президента, после чего он подписывается и направляется на исполнение», - отметил юрист.

Нааму Иссахар задержали в столичном аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Во время пересадки из Дели в Тель-Авив пограничники обнаружили в рюкзаке у девушки 9,6 грамма гашиша. Иссахар приговорили к 7,5 годам колонии.

Во время визита в Иерусалим 23 января Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху встретился с матерью осужденной девушки. Та попросила о помиловании, президент пообещал, что «все будет хорошо».

Сама Иссахар отказалась обращаться к Путину, заявив, что для этого достаточно просьбы ее матери и израильских властей. Вскоре израильтянка поменяла свою точку зрения. В воскресенье, 26 января, она частично признала вину и подала прошение о помиловании.