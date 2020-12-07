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Диетолог развенчал миф о вреде майонеза

Светлана Иванова
18:54 07.12.2020
Майонез делается из здоровых продуктов. Калорийность майонеза меньше, чем калорийность подсолнечного или даже оливкового масла. По жирности то же самое.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков развеял миф о вреде майонеза. Как рассказал диетолог в ходе телефонного разговора с телеканалом «Звезда», в этом продукте нет ничего вредного.

«По поводу майонеза. Майонез делается из здоровых продуктов, если мы возьмем состав. В состав майонеза входит подсолнечное или оливковое масло, горчица, перепелиные яйца, может быть, яйца куриц, ну и немножко сахара. Может быть, самое страшное, что в нем есть», - подчеркнул эксперт.

Более того, не стоит избегать майонеза на новогоднем столе, уверен диетолог. В частности, для людей, следующих принципам здорового питания в течение всего года, применение майонеза в блюдах для праздничного стола не грозит какими-то пагубными последствиями.

 «И по калорийности майонез меньше, чем подсолнечное или даже оливковое масло. По жирности то же самое, то есть оливковое масло - это чистый жир, а у майонеза примерно 80% составляет жирность, поэтому не надо бояться майонеза», - добавил диетолог.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что майонез может вызывать опасность при неправильном хранении блюд, приготовленных с его использованием.

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