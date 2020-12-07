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В РАН рассказали, как увидеть первое за 800 лет сближение Юпитера и Сатурна

Светлана Иванова
14:42 07.12.2020
Сближение двух самых больших планет Солнечной системы ожидается 21 декабря 2020 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, где лучше всего наблюдать сближение двух самых больших планет Солнечной системы, которое ожидается 21 декабря 2020 года. При этом эксперт отметил, что надеяться на благоприятные условия наблюдения не стоит.

«Условия наблюдения будут не очень благоприятные, они (планеты. - Прим. ред.) низко над горизонтом будут, поэтому пока они будут над горизонтом более-менее, они будут в заре солнечной. Определенное рвение нужно будет проявить, то есть это сразу после захода солнца их нужно будет искать примерно в юго-западной части неба. Естественно, чем темнее небо, тем лучше их будет видно, нужно искать специально место, в котором нет застройки. Желательно, чтобы это было какое-то возвышенное место. Если такое место найти и там посидеть после захода солнца покараулить, то их можно будет увидеть», - рассказал Вибе.

Он пояснил при этом, что явление можно наблюдать уже сейчас, потому что Юпитер и Сатурн уже сейчас ближе друг к другу, чем обычно.

«Это не будет что-то такое, что произойдет именно 21 декабря. Уже сейчас Юпитер и Сатурн на небе довольно близки друг к другу. Самый яркий из них - это Юпитер, Сатурн значительно слабее. То есть если просто хочется посмотреть на яркую планету, то можно делать уже сейчас. У них яркость не изменится», - добавил эксперт.

Ранее стало известно, что 21 декабря 2020 года можно будет наблюдать уникальное астрономическое явление. Впервые за 800 лет планеты Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на минимальное расстояние, образовав ярко сияющую «двойную планету», или, как написала Daily Mail, «Вифлеемскую звезду».

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