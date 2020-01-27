Мать брошенных в Шереметьево детей часто жаловалась на мужа

Мать оставленных в московском аэропорту Шереметьево детей неоднократно жаловалась на поведение своего мужа. Она называла его тираном и заявляла, что он часто «выносит мозг». Все это следует из появившейся в распоряжении «Звезды» переписки женщины с ее подругой.

«Скоро разведусь и приеду с младшим сыном жить в Ростов... а с тираном больше жить не хочу», - писала женщина.

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Как видно на фотографии, переписка велась в 2016-м году. О том, что женщина хочет развода, было написано 21 октября, а уже 23 октября она сообщил, что ушла от мужа.

«Я от своего ушла после того, как он меня избил до сотрясения мозга», - говорится в сообщении.

Также женщина утверждает, что ее муж «делал из себя перепуганного».

В воскресенье, 26 января, прилетевший из Хабаровска мужчина бросил двоих своих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево. В записке, оставленной в одном из рюкзаков, отец сообщал, что у него не хватает средств на содержание детей.

По данному факту СК РФ завел уголовное дело. Ранее полиция разыскала мать детей. Выяснилось, что та давно развелась с мужем и не общается с детьми.