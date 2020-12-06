Город под водой: как подлодка проекта «Айсберг» поможет в освоении Арктики

На данный момент в ЦКБ «Рубин» ведется разработка новейших подводных лодок, которые входят в проект создания целых подводных городов для освоения арктического шельфа, проведения там исследований, разведки и добычи ресурсов. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал заместитель руководителя направления физико-технических исследований фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

«Это подводное судно-сейсморазведчик, было также разработано в рамках проекта «Айсберг» конструкторским бюро «Рубин». Сейчас в северных широтах можно проводить сейсморазведку и поиск месторождений только во время навигации, то с помощью таких средств можно будет проводить эту работу непрерывно».

Большая часть разработок в рамках проекта «Айсберг» будут беспилотными. Это необходимо для обеспечения беспрерывной работы по освоению Арктики в столь суровых условиях.

Тема развития беспилотной техники очень важна для России, на конференции по искусственному интеллекту президент РФ Владимир Путин сообщил, что в сфере оборонной промышленности уже создаются беспилотные морские суда. По словам главы государства, во внутренние воды страны выходят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды.