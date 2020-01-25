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Владелец не допущенного к полету «толстого» кота прокомментировал гибель кошек в Шереметьево

Светлана Головина
04:41 25.01.2020
Михаил Галин убежден, что правила перевозки животных необходимо менять на законодательном уровне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mikhail_galin, Instagram

Михаил Галин, известный как хозяин кота, не допущенного к полету из-за избыточного веса, прокомментировал «Звезде» инцидент с гибелью двух кошек в Шереметьево.

«На мой взгляд, у авиаперевозчика есть единственный шанс получить индульгенцию - это изменить собственные внутренние правила и установить жесткий контроль за их выполнением», - уточнил он.

По его словам, очень жаль, что для кардинальных изменений в этом вопросе несколько животных заплатили своими жизнями и здоровьем.

 «Надежду на изменение правил я возлагаю на Министерство транспорта, так как ведомство  достаточно правильно понимает свою работу, свое предназначение, и я надеюсь, что они отреагируют, потому что правила нужно менять именно на законодательном уровне», - сказал Галин.

Напомним, что в ноябре 2019 года мужчина был снят с рейса из-за попытки провезти в салоне кота, вес которого превышал норму. Вместо своего питомца он привел другого кота, который соответствовал правилам авиакомпании «Аэрофлот», и взвесил его на стойке регистрации. Однако в авиакомпания узнали о подмене и  исключили Галина из бонусной программы.

© mikhail_galin Instagram
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