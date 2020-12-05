Черные от сажи стены: новые кадры с места убийства семьи в Волоколамске

Корреспондент «Звезды» снял новое видео с места тройного убийства в садовом товариществе в подмосковном Волоколамске. На кадрах видны сгоревший дом, обвалившиеся стена и крыша здания.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске. Они признались в совершенном преступлении, в результате которого погибли три человека: супруги и их 16-летняя дочь.

Напомним, что семья перестала выходить на связь несколько дней назад после того, как уехала из Москвы на дачу в область. Фрагменты тел погибших 4 декабря обнаружили в заброшенном сгоревшем доме. Рядом также стоял обгоревший автомобиль семейства. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.