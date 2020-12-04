Врач напомнила о смертельной опасности меда

Бесконтрольный прем меда может нанести вред здоровью, а в отдельных случаях просто опасен для жизни. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщила врач-валеолог Надежда Чернышова.

«Это очень сладкий продукт. В нем много углеводов, и люди с сахарным диабетом и сопутствующими нарушениями должны проявлять осторожность. Для диабетиков это не замена сахара, это неправильно», - предупредила Чернышова.

Вместе с тем эксперт напомнила о том, что мед - настоящий кладезь витаминов и активных биологических веществ, которые благотворно влияют на здоровье. Одна чайная ложка в день, по словам врача, никому не повредит.

«Это не панацея, и в случае серьезных заболеваний уповать на один мед не надо. Кроме того, мед можно принимать местно в виде компрессов и в качестве косметического средства. Он хорошо воздействует на кожу, но не в сложных случаях», - считает специалист.

Смертельную опасность мед несет для аллергиков, напоминает врач Чернышова. Причин тому несколько.

«В нем много пчелиных продуктов, которые могут вызвать аллергию, и много частей от растений. Если у человека аллергия на акацию, то мед тоже вызовет аллергию. Поэтому принимать его надо осторожно», - советует врач-валеолог.

Различные эксперты сходятся во мнении, что при выборе меда следует отдавать предпочтение продукту в сотах, поскольку это гарантирует качество и натуральность продукта.

А вот питье чая с медом при простуде не ускорит выздоровление, напоминают они. При растворении в горячей воде мед теряет полезные свойства.