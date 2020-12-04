Вышинский рассказал о последствиях задержания журналистов в Латвии

Задержание русскоговорящих журналистов в Латвии является продолжением политики прибалтийских стран по ограничению свободы слова и наказания за любое мнение, отличающееся от официального. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» высказал исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

«Обыски спланированные, и я уже говорил, что эта история идет в продолжении давления на наших коллег в Эстонии и примерно по одному поводу. По надуманному предлогу были присланы уведомления с требованием отказаться от сотрудничества со Sputnik-Эстония, потому что это сотрудничество нарушает санкции против Дмитрия Киселева», - заявил Вышинский.

О происшествии с журналистами стало известно накануне. Спецслужбы Латвии задержали Андрея Яковлева, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, публициста, общественника и правозащитника Владимира Линдермана и журналиста Андрея Солопенко. Силовики провели обыски и забрали у задержанных смартфоны, компьютеры и другую технику.

«Им предъявили надуманное обвинение, что они нарушают санкции ЕС. У них изъяли компьютеры, оргтехнику, лишили возможности высказываться. Им попытались ударить по рукам, лишить возможности работать. Повторюсь, под придуманными предлогами. Это политическое давление на людей, которые думают не так, как сейчас требуют власти, против людей начинаются репрессии», - уверен Вышинский.

Задержанные вчера журналисты уже отпущены под подписку о невыезде, рассказал он. Им также запрещено разглашать детали следствия. Сейчас рассматриваются все варианты оказания им правовой помощи.

«Один из важных форматов помощи - привлечение внимания к надуманности, политической ангажированности этих действий. К тому положению с правами на свободу слова и мысли, которые, по нашей точке зрения, попираются в Латвии и в соседних государствах», - резюмировал исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее на инцидент отреагировали в МИД России. Там задержание русскоязычных журналистов назвали вопиющим примером попирания основ демократии и свободы выражения мнений.

Российские дипломаты пообещали поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ. Кроме того, в МИД рассчитывают на адекватную оценку случившегося со стороны властей ЕС.