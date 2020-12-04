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Метеоролог предупредила москвичей о вредных примесях в нижнем слое воздуха

Светлана Иванова
12:55 04.12.2020
Утренние часы 6 и 7 декабря – не лучшее время для прогулок по городу. Выход на улицу следует отложить на время после 11.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: tookapic, Pixabay

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что из-за безветренной погоды, которая ожидается в Москве в воскресенье, 6 декабря, и понедельник, 7 декабря, в ночное и утреннее время в нижнем слое воздуха возможно накопление вредных примесей. Поэтому, по мнению эксперта, утренние часы воскресенья и понедельника – не лучшее время для прогулок по городу. Позднякова советует отложить выход на улицу на время после 11.

«Неприятный момент этой погоды в воскресенье и в понедельник. У нас будет довольно тихая погода. И в утренние часы в городе возможно накопление вредных примесей в нижнем слое воздуха, поэтому если в воскресенье кто-то соберется гулять, лучше это делать после 11 часов, когда начнется какая-то вентиляция воздуха за счет перемешивания», - рассказала Позднякова.

Она добавила, что ближе к обеденному времени вредные примеси «уже не будут сконцентрированы в нижнем слое, которым мы дышим».

В столичный регион в воскресенья, 6 декабря, придет солнечная холодная погода без снега, но с морозами. Такая погода простоит примерно неделю, после чего влияние сибирского антициклона начнет ослабевать, а воздух станет прогреваться.

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