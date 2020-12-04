Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Эколог рассказал, как майнинг криптовалют наносит ущерб планете

Анна Касаткина
11:15 04.12.2020
За счет того, что во время майнинга производится большое количество вычислительных операций, он очень энергозатратен, отметил специалист.
Эколог рассказал, как майнинг криптовалют наносит ущерб планете
© Фото: MichaelWuensch, Pixabay

Майнинг криптовалют, как и другие сферы экономики, оставляет за собой большой экологический след и способствует выбросу парниковых газов в атмосферу. Об этом «Звезде» рассказал руководитель климатического направления Greenpeace в России Василий Яблоков.

Он пояснил, что за счет того, что во время майнинга производится большое количество вычислительных операций, он очень энергозатратен.

«Все, что энергозатратно, имеет большой экологический след, особенно если питание майнинговых серверов идет от электростанции, которая вырабатывает энергию на основе ископаемого топлива», - сказал Яблоков.

Еще несколько лет назад, отметил эколог, суммарное энергопотребление от майнинговых ферм было сопоставимо с потреблением некоторых стран, например Ирландии. Однако за счет постепенного перехода от майнинговых ферм к облачным сервисам, когда человек не имеет собственного оборудования, а арендует его, ситуация пошла на улучшение.

«Но тем не менее необходимо очень внимательно смотреть, чтобы майнинговые фермы не способствовали увеличению выбросов парникового газа. Каждый день мы видим последствия климатического кризиса, и все сферы, в том числе и блокчейн, должны так или иначе декарбонизироваться, снижать выбросы парниковых газов от своей деятельности», - добавил собеседник.

Такими решениями, по его словам, могут стать питание серверов от возобновляемых источников энергии и оценка экологического следа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:12 В стране и мире
Суд оштрафовал почти на полмиллиона рублей Ледовый дворец из-за концерта Басты
10:45 Армия
Видео
Ту-160 и Ту-95МС в небе: за штурвалы стратегических ракетоносцев сели командиры соединений ВКС
09:35 В стране и мире
Еще один регион объявил выходным днем 31 декабря
06:56 В стране и мире
Байден рассказал о своей политике в отношении РФ на посту президента
06:28 В стране и мире
Видео
В Москве стартует электронная запись на прививку от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
ДТП с участием самолета и автомобиля в США сняли на видео
Видео
Снежные ванны и «любовные послания» редких дальневосточных леопардов попали на видео
Видео
Обрушение одного из крупнейших телескопов в мире попало на видео
Уфолог объяснил появление таинственных монолитов в США и Румынии
Астрономы обнаружили в небе тысячу загадочных круглых объектов
Игра ЦРУ возмутила пользователей Сети
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.