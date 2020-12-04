Эколог рассказал, как майнинг криптовалют наносит ущерб планете

Майнинг криптовалют, как и другие сферы экономики, оставляет за собой большой экологический след и способствует выбросу парниковых газов в атмосферу. Об этом «Звезде» рассказал руководитель климатического направления Greenpeace в России Василий Яблоков.

Он пояснил, что за счет того, что во время майнинга производится большое количество вычислительных операций, он очень энергозатратен.

«Все, что энергозатратно, имеет большой экологический след, особенно если питание майнинговых серверов идет от электростанции, которая вырабатывает энергию на основе ископаемого топлива», - сказал Яблоков.

Еще несколько лет назад, отметил эколог, суммарное энергопотребление от майнинговых ферм было сопоставимо с потреблением некоторых стран, например Ирландии. Однако за счет постепенного перехода от майнинговых ферм к облачным сервисам, когда человек не имеет собственного оборудования, а арендует его, ситуация пошла на улучшение.

«Но тем не менее необходимо очень внимательно смотреть, чтобы майнинговые фермы не способствовали увеличению выбросов парникового газа. Каждый день мы видим последствия климатического кризиса, и все сферы, в том числе и блокчейн, должны так или иначе декарбонизироваться, снижать выбросы парниковых газов от своей деятельности», - добавил собеседник.

Такими решениями, по его словам, могут стать питание серверов от возобновляемых источников энергии и оценка экологического следа.