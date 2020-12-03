«Мухи не обидит»: подруга заступилась за устроившего стрим с мертвой девушкой блогера

Стример Станислав Решетников (Reeflay) не причастен к смерти Валентины Григорьевой, которая погибла во время его трансляции. Об этом «Звезде» заявила подруга Решетникова Евгения Максимова.

«Если честно, то мне до сих пор не верится, что это произошло все со Стасом. С Валей у него были хорошие отношения, она была для него больше, чем подруга. Стас не мог ее убить», – сказала Максимова.

Она назвала Решетникова очень хорошим и добрым человеком и добавила, что он «даже мухи не обидит». Максимова отметила, что сожалеет о произошедшем, и надеется, что «полиция разберется».

Инцидент, свидетелями которого стали зрители в онлайн, произошел в подмосковной деревне Ивановка. Решетников вел трансляцию, в ходе которой издевался над Григорьевой, в частности, брызгал ее в лицо из перцового баллончика, а затем выгнал на улицу без верхней одежды. Через несколько часов Решетников решил впустить девушку обратно, однако она уже находилась без сознания.

Блогер пытался привести Григорьеву в чувство и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики в прямом эфире констатировали смерть девушки. По предварительным данным, она умерла от переохлаждения. Решетникова доставили в отдел, однако затем отпустили до выяснения точных причин смерти Григорьевой. Пока оснований для возбуждения уголовного дела нет.