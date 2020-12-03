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Сын Алибасова оценил вероятную причину госпитализации отца

Ян Брацкий
18:38 03.12.2020
Более подробную информацию о состоянии здоровья знаменитого продюсера лечащие врачи обещали предоставить завтра.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Состояние госпитализированного продюсера Бари Алибасова стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает. Об этом «Звезде» сообщил сын шоумена Бари.

«Его увезли вчера в районе 23 часов. Врачи сказали, что у него критически понизилось давление. Его положили в палату, все под контролем, жизни ничего не угрожает. Врачи мне не рассказывают, что с ним происходит», - возмутился Алибасов-младший.

Пока неизвестно, что привело к резкому падению давления. По версии пиар-директора шоумена Вадима Горжанкина, артист мог принять слишком большую дозу препарата «Виагра».

«Или это последствия покушения на него, когда его в мае спаивали, либо что-то еще, либо правда от приема каких-то препаратов, но я сомневаюсь. В 18 вечера вчера я с ним разговаривал, он был в отличном настроении и состоянии. Получается, около 19 мы закончили разговор, и я спокойно заснул», - добавил сын шоумена.

С его слов, на завтра запланирована встреча с заведующим отделением больницы, в которой находится Бари Алибасов. Из разговора с ним станет ясен диагноз и возможные причины госпитализации.

«Меня поражает, что я узнал об этом от СМИ. Я полностью веду клиническую карту отца, я должен первым узнавать о его состоянии. В этот раз мне не набрали, но я не понимаю. Сегодня в районе 14 мне начинают звонить СМИ и спрашивать», - недоумевает сын Алибасова.

По словам Горжанкина, сам шоумен в момент госпитализации находился в плохом состоянии и не мог прояснить случившегося. Сейчас продюсер сдает все необходимые анализы.

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