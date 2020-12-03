Директор Бари Алибасова раскрыл подробности его госпитализации

Продюсера Бари Алибасова госпитализировали в Москве из-за сильно понизившегося давления. Одна из версий ухудшения его самочувствия - передозировка препаратом «Виагра», рассказал «Звезде» пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин.

«Ему плохо стало, слабость сильная, головокружение… скорую вызвали, сказали, что очень низкое давление», - пояснил он.

Одна из версий плохого самочувствия - передозировка «Виагрой», так как врачи видели пустые упаковки из-под препарата, добавил он. Горжанкин пояснил, что, как сказали врачи, «Виагра» расширяет сосуды и из-за этого падает давление. Сам Алибасов ничего на этот счет не пояснил, так как, по словам представителя, «был в очень плохом состоянии, практически говорить не мог».

Горжанкин отметил, что другие подробности будут известны завтра, сегодня же артист проходит обследования, ему делают все необходимые анализы.