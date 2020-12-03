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Боярский заявил, что нельзя сравнивать камерные залы театров с концертными площадками с точки зрения распространения COVID-19

Анна Панцулая
14:02 03.12.2020
По мнению депутата, зрители в театрах ведут себя более осторожно.
Боярский заявил, что нельзя сравнивать камерные залы театров с концертными площадками с точки зрения распространения COVID-19
© Фото: Gwen O, Unsplash.com

Сергей Боярский, депутат Госдумы РФ, сын Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, в своем Facebook выразил недоумение из-за концерта рэпера Басты в период пандемии COVID-19. После данного комментария одна из подписчиц обратила внимание на полные залы театра во время спектаклей с участием сестры депутата Елизаветы Боярской. В разговоре со «Звездой» депутат заявил, что с точки зрения распространения коронавирусной инфекции театральные залы и концертные площадки сравнивать не стоит.

«Люди во время спектаклей ведут себя гораздо менее опасно, чем на каком-то концерте. Они пришли, сели, надели маску, посмотрели спектакль и ушли, там нет движения, хождения, там нет эмоций, там нет алкоголя. На спектаклях люди не перемещаются по залам, не обнимаются, не танцуют, не садятся друг другу на плечи, не признаются в любви. Там, как правило, все требуют друг от друга тишины и концентрации. Там нет огромных очередей на вход и выход»,- сказал он.

Кроме того, Боярский добавил, что нельзя сравнивать зал на 500 и на 12 тысяч человек в ситуации, когда речь идет о распространении вируса, который передается воздушно-капельным путем.

«Я не понимаю, как один музыкант может собирать многотысячные залы, в то время как музыканты в ресторанах по всему городу в тот же вечер работать не могут. Я не за запреты, а за разумные ограничения»,-подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил важность того, чтобы все были максимально дисциплинированными в период пандемии COVID-19. По мнению Боярского, от каждого человека зависит, удастся ли остановить распространение коронавируса.

Также депутат считает снижение разрешенного количества людей в залах до 25% бессмысленным.


«Четверть зала в филармониях, в театре, в концертных залах, на мой взгляд, является бессмыслицей. Это перестраховка, это удар по культуре. Половины было бы достаточно»,- заявил он.

По словам парламентария, массовые мероприятия необходимо перенести, и многие артисты, которые планировали собрать стадионы, отложили свои выступления из солидарности со всеми, кто сейчас испытывает трудности.

Также Боярский вновь раскритиковал организаторов прошедшего в Санкт-Петербурге концерта рэпера Басты.

«Они должны были включить голову и немножко подумать о последствиях. Они подставили всех, понимаете, они были на стыке (ограничений-Прим. ред.), вчера было можно, сегодня нельзя. Надо иногда действовать не формально, а разумно. Если горит зеленый свет, это не значит, что ты можешь переходить дорогу. Все равно надо налево и направо посмотреть. А вдруг там несется потерявший управление грузовик? В данном случае так и произошло»,- заявил депутат.

Напомним, что после концерта российского певца Василия Вакуленко, более известного как Баста, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге на него и организаторов выступления посыпались обвинения. По словам исполнителя, во время мероприятия были соблюдены все принятые городскими властями меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала от местного управления уточнить все обстоятельства проведенного мероприятия, а также принять необходимые решения. В сложившейся ситуации глава ведомства назвала проведение массовых развлекательных мероприятий недопустимым. По мнению Поповой, скопление людей и отсутствие элементарных мер профилактики приведет к дальнейшему распространению COVID-19.

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