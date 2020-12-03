В Россельхознадзоре раскрыли подробности разработки вакцины от COVID-19 для животных

В России приступили к третьему этапу испытаний вакцины от коронавируса для животных. Уже проведенные исследования показали высокую эффективность препарата, рассказала «Звезде» советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, препарат предназначен для восприимчивых к инфекции животных - кошачьих, куньих, собак, на которых уже проводятся исследования, а также для ряда других.

«На сегодняшний день мы перешли к третьему этапу испытаний. В сентябре был изготовлен сам препарат и проведены узкого рода исследования на 40 кошках и 40 собаках… Животные чувствовали себя хорошо как в отношении здоровья, так и не было выявлено каких-либо негативных реакций в месте укола вакцины. Проведенные дополнительные исследования показали, что препарат эффективный и готов к работе на широких испытаниях», - сообщила она.

По словам Мелано, в данный момент проводится дополнительная группа исследований по направлению хорьков и норок. После того как препарат докажет свою безопасность в отношении этих животных и пройдет дополнительные клинические исследования, он сможет быть выпущен в широкое потребление, в том числе на коммерческой основе, уточнила собеседница.

Мелано отметила, что аналогий с вакциной для людей во время разработки не проводилось.

«В любом случае это, естественно, что будет, это дозировка, это другие использованные элементы для производства, другой состав», - сказала она.

Ранее в разговоре со «Звездой» исполняющий обязанности директора ФГУП «Русский соболь» Иван Нестеров отметил, что в России нет подтвержденных случаев передачи коронавируса от норок к человеку, однако допустил, что в дальнейшем может быть проведена массовая вакцинация животных.