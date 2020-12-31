«Он дышал кислородом»: Долинский рассказал о лечении Грачевского от COVID-19

Перевод заболевшего коронавирусом Бориса Грачевского в реанимацию стал полной неожиданностью для его близких. Об этом «Звезде» сообщил друг художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Владимир Долинский. Заслуженный артист России отметил, что в последнее время старался лишний раз не беспокоить Грачевского звонками.

«Я знаю, что он в больнице, а так я понятия не имел. Он ведь не подходит к телефону. Я знаю, что он дышал кислородом, но ему трудно было говорить из-за всех этих трубочек. Медицинская сестра просила ему не звонить, а отправлять сообщения», - рассказал Долинский.

Состояние Бориса Грачевского ухудшилось сегодня утром, после чего врачи приняли решение перевести его в реанимационное отделение. Ранее избрана тактика лечения не сработала, а прописанные лекарства не оказали нужного эффекта. В больнице Грачевский находится с 27 декабря.