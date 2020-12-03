Автоэксперт рассказал, где не примут новое водительское удостоверение

Водительские удостоверения на трех языках, которые начали выдавать в России с 3 декабря, не являются международными. Об этом «Звезде» заявил автомобильный эксперт Владимир Сажин.

По его словам, права с надписями Permis de conduire и Driving licence выдают уже давно, но это не делает их международными. Для того чтобы получить международное удостоверение - документ в виде книжки с переводом на языки Гаагской конвенции 1961 года, - нужно обращаться в ГИБДД.

«Если не нужно будет получать дополнительные документы и это (новое. - Прим. ред.) удостоверение будет приниматься всеми странами мировой конвенции, я думаю, что проблем не будет. Но есть страны, которые не примут данное водительское удостоверение, так как не входят в конвенцию», - уточнил Сажин.

С 3 декабря 2020 года в России появилась возможность оформить водительские права, в которых информация будет указываться на русском, английском и французском языках. Международные права при выезде за рубеж, по информации официальных органов, оформлять не придется.