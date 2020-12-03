«Не узнаю человека»: одноклассник о блогере, который провел стрим с умершей подругой

Одноклассник блогера Стаса Решетникова, во время прямого эфира которого умерла девушка, рассказал телеканалу «Звезда», что в школе юноша был общительным и добрым.

«Ничего плохого сказать не могу, потому что со времен школы не общались. Во время школы был вполне себе общительный, добрый, я бы даже сказал», - заявил одноклассник Никита.

Он добавил, что не интересовался деятельностью бывшего товарища, но, когда увидел один из его стримов, не узнал.

«Пару стримов смотрел его. Честно говоря, человека не узнаю со времен школы», - подчеркнул Никита.

Ранее старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий рассказала, что Решетникова доставили к следователю для беседы. Известно, что во время его прямого эфира в соцсетях умерла девушка. Блогер пытался помочь подруге, но не успел. При этом стрим Решетников не останавливал. По предварительной версии, девушка скончалась от переохлаждения после выполнения одного из конкурсов от подписчиков.