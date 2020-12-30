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Эксперт рассказала, сколько майонеза можно съесть без вреда для здоровья

Светлана Иванова
18:18 30.12.2020
Употребляя майонез, стоит помнить о нормах суточного употребления жиров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: perovict, Pixabay

Майонез является высококалорийным продуктом, поэтому, используя его в пищу во время новогодних праздников, стоит помнить о нормах суточного употребления жиров. К этому призвала директор по техническому регулированию Масложирового союза России Екатерина Нестерова.

Она напомнила, что каждый человек сам выстраивает свой рацион исходя из пищевых пристрастий, однако с точки зрения принципов здорового питания в течение длительного времени употреблять жиров больше, чем рекомендовано, не стоит.

«Майонез является жирным продуктом, поэтому стоит подходить к его употреблению, если мы говорим о здоровом образе жизни, с точки зрения суточного потребления жиров, у нас есть различные рекомендации ВОЗ, Минздрава. Здесь зависит от того, сколько мы в рационе потребляем, но каждый человек сам строит свой рацион, и он должен понимать, что жиры - это высококалорийные продукты, и их в рационе не должно быть больше, чем рекомендовано», - заявила Нестерова в комментарии  «Звезде».

Она добавила, что в качестве более легкой замены тяжелому майонезу может выступать майонезный соус, чья жирность, по стандарту, составляет менее 50%.

В соответствии с принципами здорового питания дневная норма жиров для мужчин варьируется от 40 до 80 граммов, у женщин пропорции колеблются от 30 до 60-70 граммов. При расчете нормы жиров важно учитывать, что организму необходимы в основном растительные жиры.

Ранее профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков развеял миф о вреде майонеза, подчеркнув, что его применение в блюдах на новогоднем столе не приведет к пагубным последствиям для здоровья.

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