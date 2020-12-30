Ученый рассказал о защитных свойствах антител против «британского» штамма коронавируса

Переболевшие новой коронавирусной инфекцией в первую волну и получившие антитела после вакцинации получили защиту от нового штамма COVID-19. В этом уверен заведующий лабораторией редактирования генома научного центра имени Кулакова Денис Ребриков. В беседе со «Звездой» ученый рассказал об эволюционном цикле вируса.

«Все теоретические рассуждения говорят о том, что иммунитет будет работать против возникающих мутаций и новых штаммов коронавируса. Они, безусловно, будут возникать, это нормальный эпидемиологический процесс. Это происходит регулярно и позволяет вирусу стать менее злым, чтобы постоянно существовать рядом с нами. В Москве постоянно циркулируют четыре типа коронавируса, которые обусловили наш иммунитет к новому штамму», - рассказал Ребриков.

По предварительным данным, «британский» штамм коронавируса на 70% заразнее обычного. Инфицированные им пациенты клиник намного тяжелее переносят болезнь. По данным Роспотребнадзора, на территории России этот штамм не обнаружен.

«У нас половина населения, по крайней мере москвичей, имеют клеточный иммунитет к новому коронавирусу. В редких случаях мутации вируса приводят к его более заразным версиям, но в основном вирус ослабевает и через пару сезонов сходит на нет», - добавил заведующий лабораторией.

С понедельника, 28 декабря, в Москве бесплатная вакцинация от коронавируса стала доступна новым категориям граждан: сотрудникам правоохранительных органов, работникам сферы общепита, ЖКХ, спорта, а также волонтерам, занятым в некоммерческих и религиозных организациях. На прививку теперь записывают и жителей старше 60 лет.

Единственное противопоказание - проблемы со здоровьем. Людям с хроническими заболеваниями по-прежнему предлагают воздержаться от вакцинации.