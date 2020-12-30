Уникальные останки обнаруженного в Якутии доисторического носорога показали на видео

«Звезда» публикует кадры с места обнаружения останков шерстистого носорога в Якутии. На видеозаписи запечатлена туша доисторического зверя, найденная в августе при оттаивании вечной мерзлоты у притока реки Тирехтях в Абыйском районе республики.

© Академия наук Якутии

Сохранность останков носорога оценивается в 80%. Кроме всех конечностей, части внутренних органов и шерсти у животного, обитавшего во время плейстоцена, или ледниковой эпохи, имеется и небольшой носовой рог.

В Академии наук Якутии обратили внимание на то, как редка эта находка, потому что, как правило, рог довольно быстро разлагается.

© Академия наук Якутии

С научной точки зрения ценность останков носорога, которому было около трех-четырех лет в момент смерти, крайне высока. Ученые надеются реконструировать палеосреду того периода.