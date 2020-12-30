Эксперт рассказал, как распознать фальшивую икру

При выборе икры к новогоднему столу лучше отдавать предпочтение лососевым породам рыб. Такого мнения придерживается эксперт Александр Ходос. При покупке необходимо тщательно изучить этикетку, на которой должна быть представлена исчерпывающая информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова и периоде хранения икры. Важен и внешний вид продукта.

«По цвету икры определить ее происхождение очень сложно, потому что цвет вызван природным красителем. В икре разводной краситель могут добавлять в корм рыбе или просто красить саму икру, и цвет может быть разным. Поэтому определить качество икры без лаборатории нельзя», - пояснил Ходос.

Чтобы не нарваться на подделку, покупать икру лучше в крупных специализированных магазинах, где вам предоставят всю необходимую документацию на продукт.

«Сейчас очень большой процент имитированной икры. Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно», - предупреждает эксперт.

Диетологи, в свою очередь, призывают с осторожностью относиться к икре и другим морским деликатесам. Дело в том, что эти продукты содержат большое количество аллергенов и способны вызвать значительное ухудшение состояния здоровья. Поэтому склонным к аллергическим реакциям людям лучше не употреблять их в пищу.