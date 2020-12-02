Автоэксперт оценил предложение допускать к экзаменам на права с 16 лет

Автоэксперт Владимир Сажин оценил выдвинутое МВД предложение допускать кандидатов в водители к экзаменам на права с 16 лет. Он указал, что в этом случае еще больше возрастет перерыв между временем получения водительского удостоверения и переходом к непосредственной практике вождения.

«У водителей и кандидатов в водители и в 18 лет, и в 20 лет остаточные знания после получения водительского удостоверения составляют порядка 10-15 процентов. Все остальные навыки приходят с километражем, то есть с расстоянием, которое водитель проезжает на транспортном средстве. И если будет перерыв в вождении, то в любом возрасте, в каком бы ты ни находился, у тебя будут остаточные знания равны нулю», - пояснил Сажин.

Ранее в МВД подготовили проект нового административного регламента проведения экзаменов на водительское удостоверение, где предложили допускать к их сдаче лиц с 16 лет. Сейчас стать кандидатом в водители можно с 17 лет.

В регламенте также очерчены шесть оснований, на которых кандидатов не допустят к прохождению испытания. Среди них несоответствие кандидата требованиям, сведения о лишении прав, ошибки или недостоверные данные в документах, отсутствие оплаты госпошлины и проблемы с лицензией у автошколы, где лицо проходило обучение.