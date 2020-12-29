Эксклюзив Юдашкин назвал Кардена своим крестным отцом Иван Линдеманн По его словам, дизайнер давал удивительные прогнозы и видел моду будущего. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Piaggesi, Fotogramma, Ropi, Globallookpress Пьер Карден очень любил Россию, потрясающе относился к художникам, восхищался архитектурой, чувствовал музыку и обожал балет. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал Валентин Юдашкин. Модельер подчеркнул, что Карден стал его крестным отцом на французском подиуме. «Мне, конечно, говорить об этом очень тяжело, потому что нас связывали долгие годы общения, годы помощи. Он стал моим крестным отцом на французском подиуме. До последнего дня мы списывались. Он давал удивительные прогнозы, он видел моду будущего. Он ни на один день не останавливался», - сказал Юдашкин. Пьер Карден скончался во вторник, 29 декабря. Ему было 98 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика