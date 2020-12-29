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Юдашкин назвал Кардена своим крестным отцом

Иван Линдеманн
16:40 29.12.2020
По его словам, дизайнер давал удивительные прогнозы и видел моду будущего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Piaggesi, Fotogramma, Ropi, Globallookpress

Пьер Карден очень любил Россию, потрясающе относился к художникам, восхищался архитектурой, чувствовал музыку и обожал балет. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал Валентин Юдашкин.

Модельер подчеркнул, что Карден стал его крестным отцом на французском подиуме.

«Мне, конечно, говорить об этом очень тяжело, потому что нас связывали долгие годы общения, годы помощи. Он стал моим крестным отцом на французском подиуме. До последнего дня мы списывались. Он давал удивительные прогнозы, он видел моду будущего. Он ни на один день не останавливался», - сказал Юдашкин.

Пьер Карден скончался во вторник, 29 декабря. Ему было 98 лет.

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