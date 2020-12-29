«Всегда очень красиво и выразительно»: Инна Чурикова вспомнила показы мод Пьера Кардена
Актриса назвала Кардена талантливейшим модельером.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sebastien Fremont, Keystone Press Agency, Globallookpress
Показы мод Пьера Кардена всегда были очень красивыми и запоминающимися. Об этом телеканалу «Звезда» сообщила Инна Чурикова.
«Это всегда очень красиво, выразительно и исполнено и любви, и стремления что-то придумать такое, чтобы женщина была обворожительна», - сказала народная артистка СССР.
Чурикова назвала Кардена талантливейшим модельером.
«Он обожатель женщин. Он своей какой-то талантливой любовью относился к нам», - подчеркнула актриса.
Пьер Карден скончался во вторник, 29 декабря. Ему было 98 лет.