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Лисовец назвал Пьера Кардена самым дерзким модельером

Анна Назайкина
16:14 29.12.2020
Модельер ушел из жизни сегодня в возрасте 98 лет.
Лисовец назвал Пьера Кардена самым дерзким модельером
© Фото: Piaggesi, Fotogramma, Ropi, Globallookpress

Эксперт моды Владислав Лисовец в разговоре со «Звездой» заявил, что Пьер Карден является революционером в мире моды. Также, по мнению российского стилиста, Карден был самым дерзким и непредсказуемым модельером.

«В свое время он, конечно, был человеком, который сделал революцию. И огромное количество дизайнеров использовали его открытия. Он был самый смелый, самый дерзкий, непонятный и непредсказуемый из всех дизайнеров, которых я знаю. Он, несмотря на это, еще смог быть прекрасным бизнесменом, потому что все это поставить и превратить в бизнес-машину, тоже, знаете, нужен талант», - сказал Лисовец.

Напомним, что сегодня на 99-м году жизни скончался французский модельер Пьер Карден. На данный момент причина смерти не была названа.

Карден родился под Венецией в 1922 году. В 23 года он переехал в Париж, где устроился работать в дом Dior манекенщиком. Спустя всего пять лет он открыл свой дом «Пьер Карден».

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