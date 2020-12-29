«Он был прекрасен»: солист ВИА «Лейся, песня» рассказал о знакомстве с Владимиром Ефименко

Ушедший из жизни солист ВИА «Лейся, песня» и первый исполнитель хита «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко обладал уникальным голосом и был настоящим артистом. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил его друг и коллега по музыкальному коллективу Владимир Калмыков.

«Вчера нас постигла большая и невосполнимая утрата. Умер наш солист, друг и товарищ Володя Ефименко. Я знаю Вову с его прихода в наш коллектив и по сей день, уже больше 40 лет. Как человек он был прекрасен, изумительный вокалист с юношеским голосом. Я впервые такое услышал. Мы будем его помнить, пока сами живы», - сказал Калмыков.

Владимир Ефименко умер в возрасте 66 лет. Артист является участником «золотого» состава творческого коллектива, с которым он объехал весь СССР и Россию. Он первым исполнил такие песни, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай», «Родная земля» и многие другие. Все они впоследствии стали настоящими хитами, любимыми многими поколениями поклонников творчества ВИА.