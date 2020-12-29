Опубликованы кадры прибытия схимонаха Сергия в Москву

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий доставлен в Москву. Сотрудники правоохранительных органов сопроводили священника с борта самолета в аэропорту Домодедово. В столице Сергию предстоит встретиться со следователями и судьями, которые инкриминируют ему самоуправство, склонение к самоубийству и нарушение права на свободу вероисповедания.

Ранее обвинения в адрес своего подзащитного озвучила адвокат Светлана Герасимова. Она отметила, что сегодня московский суд должен избрать Сергию меру пресечения.

Ночью во вторник, 29 декабря, духовник был задержан для дачи показаний. На территории захваченного отцом Сергием Среднеуральского женского монастыря полиция провела обыски.

Священнослужитель оказался в центре скандала после того, как стал утверждать в своих проповедях, что коронавирус - это «псевдопандемия». В октябре этого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении схимонаха Сергия от церкви.