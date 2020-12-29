«Положил в кармашек и повез»: космонавт объяснил, как прах актера Дуэна оказался на МКС

Провезти на Международную космическую станцию (МКС) мелкий предмет вполне возможно. Это можно сделать, положив его в карман. Так Герой России, космонавт Павел Виноградов прокомментировал «Звезде» новость об обнаружении на станции тайника с прахом актера Джеймса Дуэна.

«Может, кто-то и привозил что-то. Я не помню точно, возможно, подобное было. Взял и положил в кармашек и повез. Я не в курсе, кто это и зачем это надо было делать», - рассказал Виноградов.

Прах актера, исполнившего роль Скотти в фантастическом фильме «Стартрек», находился на борту МКС последние 12 лет. За это время он совершил более 70 тысяч витков вокруг Земли.

На орбиту фотографию актера с заламинированным прахом доставили по просьбе его близких. Герой Дуэна в фильме бороздил Вселенную, поэтому организаторам акции показалось символичным, если прах актера доставят на МКС.