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«Погода ухудшается»: новые кадры операции по спасению рыбаков в Баренцевом море

Ян Брацкий
10:55 29.12.2020
Ранее в районе затопления рыболовецкого судна были обнаружены три спасательных круга.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Поиски возможных выживших рыбаков с борта затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега» не принесли результатов. Об этом «Звезде» рассказал участник спасательной операции с судна СТМ «Освейское» Дмитрий Кулебякин.

«В шесть часов утра поступил сигнал о терпящем бедствие судне "Онега". Вблизи него находилось судно "Войково", которое поспешило на помощь. Нам было дано указание следовать в район ЧП. Мы приступили к поиску людей на воде. Пока поиск не принес результатов, кроме того что двух пострадавших экипаж "Войково" успел спасти из воды. Тем не менее погода ухудшается. Смотрящие с помощью прожекторов освещают поверхность воды», - рассказал Кулебякин.

На борту затонувшего корабля находились 19 человек. По версии МЧС, к трагедии могло привести обледенение корпуса парохода. Более суток выживших членов команды искали на воде и с воздуха. В районе ЧП были обнаружены три спасательных круга, обследовано свыше 750 квадратных километров акватории.

Власти Мурманской области объявили 29 декабря днем траура по погибшим рыбакам с траулера «Онега».  Принято решение о выделении родственникам погибших рыбаков по одному миллиону рублей.

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